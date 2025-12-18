Plaza Huincul: este viernes se abonarán ayudas y bono

En el SUM municipal

La secretaría de Hacienda y Administración de la Municipalidad de Plaza Huincul informó que el próximo viernes 19 de diciembre, en el horario de 8:00 a 14:00, se realizará el pago de ayudas económicas y del bono correspondiente a trabajadores contratados por decreto que no se encuentran bancarizados.

Según se detalló, el pago se llevará a cabo en el SUM Municipal, ubicado en Avenida Castagnuos 184, en el barrio Otaño. La medida alcanza exclusivamente a los trabajadores que perciben sus haberes de manera presencial, por no contar con cuenta bancaria.

Desde el área municipal solicitaron a los beneficiarios concurrir dentro del horario establecido y con la documentación correspondiente, a fin de agilizar el proceso y evitar demoras.