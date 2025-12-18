Peduzzi desarrolló su propio software y moniterea su flota en tiempo real

El CEO Juan Cruz López explicó que en los últimos dos años casi se duplicó la nómina de trabajadores

La empresa de transporte y logística Peduzzi sigue fortaleciendo su capacidad de logística para una amplia gama de servicios petroleros con foco en Vaca Muerta.

En una recorrida ofrecida a la prensa, el CEO Juan Cruz López explicó que en los últimos dos años casi se duplicó la nómina de trabajadores, se fortaleció y modernizó la flota además de desarrollar un software con integración de Inteligencia Artificial para seguir cada camión en tiempo real.

En una plantalla instalada en el centro de la sala de monitoreo, los operadores y el jefe de sala puede verificar donde está cada camión en servicio. Y así dar una respuesta eficiente a cada cliente que necesita conocer horarios de arribo, por ejemplo.

Pero además, como parte de un programa de reducción de accidentes, se utiliza IA para detectar posibles situaciones de distracción o cansancio. Cada unidad tiene una cámara en la cabina y otra que apunta al camino. Cuando la IA detecta una señal de cansancio, emite una alerta por correo electrónico que le permite a la sala de control comunicarse con el chofer para verificar que está bien. Además se instaló un botón antipánico para que el o la chofer puedan avisar si se sienten mal, si tienen una descompensación, para recibir ayuda inmediatamente.

Toda esta tecnología les permite ser competitivos para brindar servicios de traslado de líquidos y sólidos, contaminantes y no contaminantes, a la industria que trabaja en Vaca Muerta.

Eliminar la huella de carbono

Además Peduzzi trabaja en la sustentabilidad y puso en marcha un ambicioso plan de modernización y sostenibilidad enfocado en la incorporación de unidades vehiculares impulsadas por Gas Natural Comprimido (GNC),. Este movimiento estratégico busca implementar una combustión más limpia como parte de sus políticas de reducción energética, aunque enfrenta un desafío crucial: la falta de infraestructura para la carga de los vehículos en las zonas operativas,.

Peduzzi ya cuenta con dos unidades a gas operativas. Sin embargo, la logística de la compañía requiere una evaluación exhaustiva del rendimiento de estos camiones, dado que el consumo en el yacimiento es “muy diferente” al consumo que se registra en una ruta normal.

Una de las unidades permanecerá en una ruta local fija, prestando servicio entre la base y Weston, donde tienen acceso a una estación de servicio adyacente. La otra unidad comenzará un período de pruebas de trayectos específicos en la zona.

Las condiciones operacionales dentro del yacimiento son considerablemente más exigentes y distintas a las de la carretera, incluyendo velocidades de circulación más bajas, caminos de ripio, y un aumento de subidas, bajadas y curvas pronunciadas. De hecho, los directivos señalaron que no existen actualmente experiencias documentadas en Argentina que prueben flotas a GNC en estas rigurosas condiciones, obligando a Peduzzi a generar su propia información de rendimiento.

Aunque las unidades a GNC tienen potencias similares a sus equivalentes diésel, el objetivo principal de la compañía es evitar que los camiones tengan que salir del yacimiento solo para cargar combustible, lo que puede significar la pérdida de un día de trabajo,.

Estrategia de Eficiencia y Sostenibilidad

Para maximizar la operatividad en el campo, Peduzzi ya implementa una logística de combustible propia: las cisternas cargan camiones que se trasladan a distintos puntos dentro del yacimiento para abastecer a las unidades 24/7, sin necesidad de que de regresen a las bases.

La eficiencia operativa es un pilar central. La compañía ha adoptado una metodología de servicio 100% eficaz donde son los talleres móviles y las cuadrillas de mecánicos quienes se dirigen a los camiones varados en el campo, y no al revés,. Esto asegura una alta disponibilidad de las unidades que prestan servicio en campo.

En materia de sostenibilidad, el cambio hacia el GNC se alinea con la meta de reducir su principal vector energético: el combustible. La empresa ha iniciado un programa de medición de emisiones, certificado por el INTI (Instituto Nacional de Tecnología Industrial), que abarca el período 2023-2024, para establecer sus políticas de reducción,. Adicionalmente, Peduzzi está estudiando la implementación de energía fotovoltaica en sus bases y la creación de un parque solar para lograr el autoabastecimiento y compensar los consumos energéticos.

Impacto Económico Local

Peduzzi destaca su relevancia económica en las comunidades donde opera, inyectando fondos que generan un “derramamiento” de ingresos en la ciudad. La compañía, que se autodenomina el “primer anillo” de soporte a la petrolera, sostiene a comercios locales como ferreterías y tiendas de electrodomésticos.

Tienen una base, la principal, en Plaza Huincul. Pero también en Añelo, Neuquén, Allen y próximamente en Rincón de los Sauces.