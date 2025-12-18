El plenario de docentes de ATEN sesiona en Cutral Co

Deben someter a votación la propuesta que les acercó el gobierno neuquino.

El plenario de secretarios generales del gremio docente ATEN empezó en la seccional local. El salón Mirtha Dovis congrega a las y los representantes de las diferentes seccionales.

El plenario está encabezado por la flamante secretaria general Fany Mansilla. Se debe poner a consideración si se acepta o no la nueva oferta que acercó el gobierno y que propone una actualización por IPC anual.

A diferencia de la primera oferta.

Las y los maestros están en la deliberación que luego irán al gobierno neuquino para refrendar el acta.