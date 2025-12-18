Día clave para Plaza Huincul: se define el futuro diseño del parque industrial

Se elegirá a la empresa que va a realizar los estudios básicos y proyectos de ingeniería para todos los parques industriales de la provincia

Esta tarde se abre la licitación para el diseño y proyecto ejecutivo de los parques industriales de la provincia de Neuquén, donde está incluido el de Plaza Huincul.

La subsecretaría de Industria, dependiente de la secretaría de Producción e Industria del ministerio de Economía, Producción e Industria, había realizado el llamado a licitación para la realización de estudios básicos y proyectos de ingeniería en los parques industriales provinciales de Zapala, Plaza Huincul, Añelo y Neuquén Capital, específicamente en el sector Z1 sur.

En ese llamado además, se incluyeron los estudios técnicos y la elaboración del Master Plan de una Plataforma Multimodal en Zapala.

Esta apertura es parte de la planificación regional que lleva adelante el gobierno provincial, con el objetivo de optimizar el uso del suelo, fortalecer la infraestructura y consolidar la cadena de valor industrial, garantizando un crecimiento sostenible y equilibrado en toda la provincia, por un valor aproximado en total de 1000 millones de inversion.

Para Plaza Huincul es el inicio de un camino siempre postergado de crecimiento industrial. El intendente Claudio Larraza ha manifestado su intención de sumar a Huincul al desarrollo de Vaca Muerta a través de la ruta 17 y este es un paso fundamental.

Los estudios contemplados comprenden relevamientos topográficos, geotécnicos, hidrológicos y socioambientales. A partir de la información obtenida, se desarrollarán los proyectos ejecutivos finales que incluirán el diseño de la red vial, la red de distribución de agua, gas y energía eléctrica, los pliegos técnicos licitatorios y el Master Plan correspondiente.

“Estos proyectos demuestran el compromiso del gobierno provincial con la neuquinidad y con la generación de condiciones que permitan que nuestra sociedad esté mejor. Apostamos a una infraestructura planificada, que potencie las oportunidades de inversión y empleo para los neuquinos y neuquinas”, aseguró en su momento el subsecretario de Industria, Hipólito Salvatori.

Subrayó que “el desarrollo de estos estudios es clave para asegurar que cada parque industrial cuente con la información técnica precisa para avanzar en obras de calidad, sostenibles y con respeto por el entorno. Esto refleja claramente el enfoque de nuestro gobierno: cuidar Neuquén y seguir construyendo un presente y un futuro con más oportunidades para todos”.