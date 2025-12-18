Demuelen una casa narco en el barrio Uno, detrás de las gamelas de YPF

Esta mañana comenzó el operativo de demolición de una vivienda que estaba ocupada ilegalmente. La fiscalía de Neuquén determinó que allí había personas que se dedicaban a la venta de droga.
Gastón Perez, de Servicios Públicos, informó que la estructura de la vivienda era inestable, no estaba en condiciones de ser habitadas y además se utilizaba para vender estupefacientes.
“No se trata de las gamelas de YPF, sino detrás”, dijo Pérez. “Es un lugar que yo no conocía, en el corazón del barrio, estas personas habían realizado un orificio en la pared de la gamela y por ahí vendían”, describió.