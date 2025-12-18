Cutral Co: se viene la segunda edición de Mágica Navidad

Se realizará este sábado 20 de diciembre, a partir de las 19 horas

La comunidad se prepara para vivir la segunda edición de “Mágica Navidad”, una propuesta cultural y recreativa pensada para disfrutar en familia y celebrar el espíritu de las fiestas.

El evento se realizará este sábado 20 de diciembre, a partir de las 19 horas, en la intersección de calle Elordi y avenida del Trabajo, con acceso libre y gratuito.

La jornada contará con una grilla artística variada, que incluirá la presentación musical de Sud Queen, la representación del tradicional Pesebre Viviente, y un cierre a cargo de la banda Ke Pinta, que pondrá ritmo y energía al final de la noche.

“Mágica Navidad” busca generar un espacio de encuentro comunitario, donde vecinos y vecinas puedan compartir espectáculos en vivo, expresiones culturales y un clima festivo en la antesala de la Navidad.