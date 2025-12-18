Cutral Co avanza en la ampliación del parque solar: será de 26,4 megavatios

La resolución fue emanda desde CAMMESA, con la autorización de la Secretaría de Energía.

Desde el municipio de Cutral Co se informó que CAMMESA, Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico, lo reconoció formalmente como agente generador del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) para el Parque Solar Fotovoltaico “Cutral Co 2”, con una potencia instalada de 26,4 megavatios de potencia.

Este reconocimiento se dio en el contexto de una presentación formal realizada ante la Secretaría de Energía de la Nación, mediante la que el municipio solicitó el ingreso del nuevo parque solar al sistema eléctrico nacional.

Según lo informado por CAMMESA, el proyecto cumple con los requisitos técnicos y administrativos exigidos por la normativa vigente y se vinculará al Sistema Argentino de Interconexión (SADI) a través de la Estación Transformadora Cutral Co, bajo jurisdicción del EPEN.

La central solar contará con una potencia instalada de 26,4 MW y se integra al esquema energético local que impulsa la comuna.

Con este reconocimiento, y sumado al parque solar actualmente en funcionamiento de 3,1 megavatios, la ciudad alcanzará una capacidad total de generación solar cercana a los 30 megavatios.

Este avance consolida la política energética municipal, promoviendo energías limpias y una infraestructura sustentable para el desarrollo de nuestra ciudad.