Concluyó el programa de Formación y Profesionalización para Artistas Visuales del ENIM

La propuesta contó con una alta participación de artistas locales y se extendió durante tres meses.

El Ente Intermunicipal de Cutral Co y Plaza Huincul (ENIM) finalizó el programa de Formación y Profesionalización para Artistas Visuales, una iniciativa destinada a fortalecer el desarrollo profesional del sector cultural de ambas localidades. La propuesta contó con una alta participación de artistas locales y se extendió durante tres meses.

La capacitación comenzó con una instancia presencial y continuó en modalidad virtual. Esta semana se dictó la última clase online, que contó con la participación del director ejecutivo del ENIM, arquitecto Osvaldo Giménez, marcando el cierre formal del programa.

Durante el cursado se abordaron contenidos vinculados a la gestión de proyectos culturales, armado de portfolios, redes de circulación de obra, herramientas legales y marketing cultural, entre otros ejes orientados a la profesionalización de la actividad artística. La coordinación y el dictado estuvieron a cargo de la gestora cultural Marina Cisneros, quien acompañó de manera permanente el proceso formativo.

En la etapa final se realizó un encuentro presencial en Cutral Co, donde las y los participantes compartieron avances, intercambiaron experiencias y fortalecieron los vínculos construidos a lo largo de la capacitación. Esta instancia permitió visibilizar el impacto del programa en la escena artística local y consolidar un espacio de trabajo colectivo.

Desde la organización destacaron el compromiso y la participación activa de las y los artistas, y señalaron que la propuesta significó una herramienta concreta para el fortalecimiento del sector cultural. Con este programa gratuito y de cupo limitado, el ENIM reafirma su compromiso con el acompañamiento y la formación de artistas visuales de Cutral Co y Plaza Huincul.