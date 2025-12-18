Avanza la ampliación del Instituto de Formación Docente N° 14 en Cutral Co

La obra prevé la incorporación de cuatro aulas, un aula magna, sanitarios para estudiantes y docentes, espacios administrativos y una oficina técnica, con una superficie aproximada de 650 metros cuadrados.

El intendente de Cutral Co, Ramón Rioseco, recorrió este mediodía el avance de la obra de ampliación y remodelación del Instituto de Formación Docente N° 14, junto al jefe de Gabinete y Gobierno, Walter Mardones.

La obra prevé la incorporación de cuatro aulas, un aula magna, sanitarios para estudiantes y docentes, espacios administrativos y una oficina técnica, con una superficie aproximada de 650 metros cuadrados. El objetivo es mejorar las condiciones edilicias y acompañar el crecimiento de la matrícula de las carreras terciarias que se dictan en la institución.

Durante la recorrida, el jefe comunal señaló que se trata de una obra largamente solicitada por la comunidad educativa, dado que el instituto recibe estudiantes de distintos puntos de la provincia. En ese sentido, destacó el rol de la educación en las políticas públicas locales.

En el mismo contexto, Rioseco informó que el Municipio se encuentra próximo a licitar el Centro Oncológico de Salud Pública, un proyecto que se desarrollará de manera conjunta con la ciudad de Plaza Huincul.

Por su parte, el jefe de Gabinete explicó que la ampliación del instituto se ejecuta bajo la modalidad de obra delegada, a partir de un convenio firmado con la Provincia del Neuquén, mediante el cual se transfieren los fondos correspondientes a las áreas de Infraestructura y Educación. El Municipio de Cutral Co es el responsable de la ejecución, inspección y certificación de los trabajos.

Asimismo, se informó que la empresa EME Servicio, a cargo de la obra, alcanzó un 30 % de avance tras unos 40 días de trabajo, y que se prevé su finalización antes de junio del próximo año.