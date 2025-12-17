Se incendió un auto en la rotonda del Carrefour de Plaza Huincul

Un incendio vehicular se registró este miércoles cerca de las 16 horas en la rotonda ubicada frente al supermercado Carrefour, en el barrio Central de Plaza Huincul.
Según la información preliminar, el siniestro involucró a un Volkswagen Gol de color rojo, que por causas que aún no fueron informadas comenzó a incendiarse mientras se encontraba en el lugar.
Personal de Bomberos Voluntarios de Plaza Huincul acudió rápidamente y logró controlar la situación, evitando que el fuego se propagara o generara mayores riesgos para otros vehículos y transeúntes.