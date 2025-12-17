Plaza Huincul: hubo cierre de actividades del año en “Atardecer Feliz”

La actividad incluyó un almuerzo comunitario, la presentación del grupo de danza “Atardecer Feliz” y una clase de Zumba

El Centro de Adultos Mayores “Atardecer Feliz” de Plaza Huincul realizó una jornada especial para dar cierre a las actividades del año, destinada a las personas mayores que participan de las distintas propuestas que se desarrollan en esta dependencia municipal.

Durante la jornada estuvieron presentes el intendente municipal, Claudio Larraza, y la directora del centro, Alicia Silva. En ese marco, el jefe comunal destacó la importancia de continuar impulsando nuevos proyectos durante el próximo período, con el objetivo de seguir fortaleciendo este espacio que cumple un rol fundamental como ámbito recreativo y social para los adultos mayores de la ciudad.

Por su parte, la directora Alicia Silva agradeció el acompañamiento del Ejecutivo Municipal a lo largo del año 2025, tanto a través de las mejoras estructurales realizadas en la institución —entre ellas, la inauguración del mini gimnasio el pasado mes de mayo— como mediante el trabajo sostenido de fortalecimiento integral del centro.

Además, remarcó la diversidad de actividades que se desarrollan en el lugar, las cuales funcionan como espacios de contención, recreación y participación para los adultos mayores de Plaza Huincul.