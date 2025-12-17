Plaza Huincul decreta asueto municipal por las fiestas de fin de año

Desde el lunes 22 de diciembre de 2025 hasta el viernes 2 de enero de 2026

La Municipalidad de Plaza Huincul decretó asueto municipal desde el lunes 22 de diciembre de 2025 hasta el viernes 2 de enero de 2026, inclusive, en el marco de las celebraciones de Navidad y Año Nuevo.

La medida fue dispuesta mediante un decreto firmado por el intendente municipal, en concordancia con la Ley Nacional N° 27.399, que establece como feriados nacionales inamovibles los días 25 de diciembre y 1° de enero.

No obstante, desde el municipio se aclaró que durante el período de asueto se mantendrán guardias mínimas para asegurar la continuidad de los servicios esenciales, garantizando así la atención de las necesidades básicas de la comunidad.

El decreto será refrendado por el secretario de Hacienda y Administración, Alejandro Cancio, y tendrá vigencia en todas las dependencias municipales, con las excepciones correspondientes a las áreas consideradas indispensables.