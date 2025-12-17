Larraza: “Estamos trabajando para poner a Plaza Huincul dónde siempre debió estar”

Quedó oficialmente inaugurado el Parque de la Convivencia.

Una importante presencia de vecinos y vecinas junto al intendente Claudio Larraza inauguraron oficialmente el nuevo Parque de la Convivencia.

Se trata de un espacio público recuperado en Plaza Huincul, en un predio que durante décadas permaneció abandonado y que hoy vuelve a ponerse al servicio de toda la comunidad.

La jornada inaugural se vivió como un verdadero encuentro ciudadano, con la presencia de familias, jóvenes, adultos mayores, además de clubes deportivos y organizaciones locales, que acompañaron la apertura de este nuevo parque pensado para el disfrute, la integración y la convivencia.

En ese contexto, participaron 112 feriantes, artesanos y emprendedores, que formaron parte de una feria abierta que le dio vida, movimiento y sentido comunitario al evento.

Durante el acto, el intendente Larraza destacó el valor simbólico y social de la obra y afirmó que “estamos trabajando para poner a Plaza Huincul dónde siempre debió estar. Recuperar este predio no es solo una obra de infraestructura, es una decisión política que transforma el abandono en oportunidades y devuelve espacios públicos a la gente”.

El nuevo Parque de la Convivencia representa una clara apuesta a la puesta en valor del espacio público.

Se trata de una locación de 12.500 metros cuadrados que promueve lugares seguros, accesibles y pensados para el encuentro social, el esparcimiento y la inclusión.

En ese sentido, el nombre del parque responde a una iniciativa impulsada por la Secretaría de la Mujer, Género y Diversidad, a través de la Dirección municipal de Discapacidad, con el objetivo de promover un uso inclusivo del espacio, destinado a la comunidad en general y sin barreras.

En su discurso, el intendente también remarcó que “una ciudad que crece es una ciudad que recupera sus espacios, que los cuida y que los pone al servicio de sus vecinos y vecinas”, y subrayó la importancia de seguir avanzando en políticas públicas que fortalezcan la integración social y la igualdad de oportunidades.

La inauguración del Parque de la Convivencia se suma a una serie de acciones orientadas a la recuperación urbana y al fortalecimiento del tejido social, reafirmando el compromiso del municipio con una Plaza Huincul más ordenada, inclusiva y con espacios pensados para el presente y el futuro de la comunidad.