La Provincia depositará mañana el aguinaldo

El gobierno de la provincia del Neuquén informó que este jueves 18 de diciembre se depositará la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC) para la totalidad de las y los trabajadores de la administración pública provincial. En la misma jornada también cobrarán el aguinaldo jubilados, pensionados y retirados del Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN).
La decisión fue adoptada por el gobernador Rolando Figueroa, quien instruyó al ministerio de Economía, Producción e Industria para adelantar el pago del aguinaldo con el objetivo de que los agentes estatales puedan disponer de esos fondos antes de las celebraciones de fin de año.