Invitan a disfrutar del “Rincón Navideño” en el barrio Parque Este de Cutral Co

Este jueves 18, a partir de las 18 horas, el centro comunitario del barrio Parque Este de Cutral Co será escenario del “Rincón Navideño”, una propuesta pensada para compartir una tarde recreativa en familia en el marco de las celebraciones de fin de año.
La actividad permitirá que niñas y niños puedan sacarse fotos y pasar un momento especial junto a Papá Noel, en un espacio ambientado especialmente para la ocasión.
El evento es impulsado por la Vecinal y el Grupo Parque Este, quienes invitan a los vecinos y vecinas a acercarse y ser parte de esta iniciativa abierta a la comunidad.