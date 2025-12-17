Felicitan al jugador Nicolás Garrido

“Hijo, hoy firmás tu primer contrato, y con él comienza un camino que soñaste, trabajaste y construiste paso a paso. Nada de lo que estás viviendo llegó por casualidad: detrás de este logro hay esfuerzo, horas de dedicación, cansancio, constancia y un corazón lleno de ilusión que nunca dejó de creer”.
“Nos llena de orgullo verte crecer no solo como deportista, sino como persona. Ver cómo enfrentaste cada desafío, cómo te levantaste cuando algo no salía, cómo seguiste intentando cuando otros se hubieran rendido. Esa es tu verdadera victoria”.
“Que este sea solo el inicio de un recorrido hermoso, lleno de aprendizaje, humildad y pasión. Que cada entrenamiento te recuerde que los sueños se alcanzan trabajando; y cada partido, que naciste para esto. Confiá en vos, en tu talento y en el camino que estás construyendo”.
“Nunca olvides de dónde venís, ni lo que te trajo hasta acá. Seguí creciendo con los pies en la tierra, la mirada adelante y el corazón firme. Nosotros estaremos siempre detrás tuyo, acompañando, alentando y celebrando cada paso que des”.
“Felicidades por este primer contrato”.
“Te amamos y estamos inmensamente orgullosos”.
“Este es solo el comienzo. ✨❤️”