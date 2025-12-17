Federación Neuquina de Boxeo realiza capacitación clave en Plaza Huincul

La Federación Neuquina de Boxeo llevará a cabo una capacitación especializada para árbitros y jurados durante tres jornadas en el Club Atlético Plaza Huincul. El evento se desarrollará los días 19, 20 y 21 de diciembre de 2025.

La capacitación está organizada por el Club Atlético Plaza Huincul y la Escuela de Boxeo Paulino Indas. La Dirección de Deportes de la Municipalidad de Plaza Huincul auspicia la actividad. La sede de la jornada es Atahualpa Yupanqui 472, dentro de la Ciudad de Plaza Huincul.

El programa de la capacitación para árbitro y jurado inicia el viernes 19 de diciembre a las 19 horas. La apertura contará con la presencia del presidente de la Federación Neuquina de Boxeo, Omar Rubén Tapia. Los capacitadores designados son Tamara Tapia para el rol de Jurado y Carlos Luengo para el arbitraje.

Los temas a desarrollar incluyen el “ROL DEL JUEZ (JURADO)” y el “ROL DEL ARBITRAJE”, ambos abordados en formatos teórico y práctico. La actividad del viernes se extenderá hasta las 21 horas.

El sábado 20 de diciembre, la jornada se desarrollará de 9 a 12 horas y luego de 15 a 19 horas, e incluye servicio de catering.

El domingo 21 de diciembre está reservado para los exámenes, que se tomarán desde las 9:30 hasta las 12 horas. La capacitación concluirá con la entrega de certificados a todos los participantes.