Denuncian que atentaron contra un minibus de Etap en Plaza Huincul

El hecho ocurrió el domingo por la noche. La denuncia fue radicada en la comisaría 6°.

En la base que tiene la empresa ETAP en el barrio Central de Plaza Huincul, una persona desconocida ingresó a las instalaciones y arrojó alcohol en una rueda de un minibus que permanecía estacionado y le prendió fuego. Como fue rápidamente advertido por el vigilador fue extinguido y no pasó a mayores.

El responsable de la empresa en Neuquén, Manuel Muñoz explicó en diálogo con este medio, que el hecho se registró el domingo por la noche. “Sufrimos un atentado cuando una persona entró a nuestra base e intentó incendiar un vehículo. Le tiró alcohol a una de las cubiertas y le prendió fuego”, explicó Muñoz.

Esta situación fue advertida por el personal que cumple con tareas de seguridad, que lo detectó yactuó de inmediato. Con un matafuegos hizo las tareas rápidas de extinción y evito que las llamas se propagaran.

Muñoz evaluó que si bien el daño no fue mayor, el accionar pudo haber tenido consecuencias gravísimas. La base se encuentra en la zona de exalmacenes de Plaza Huincul.

El representante de la compañía atribuyó el origen del incidente al conflicto suscitado tras resultar ganadores de la licitación en el servicio de transporte de personal en el complejo industrial de YPF. Desmintió que llegan desde afuera porque sostiene que hace seis años están cumpliendo tareas en la provincia.

Por el momento, no hubo demorados o detenidos en el hecho que se investiga.