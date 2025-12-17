Definieron los días del asueto de fin de año para empleados provinciales

Se retomarán las actividades el próximo 5 de enero de 2026

El Gobierno de la Provincia del Neuquén otorgó asuetos administrativos tanto el 24, 26 y 31 de diciembre de 2025 como el 2 de enero de 2026, para que las familias neuquinas puedan pasar más tiempo juntas en las Fiestas de Navidad y Año Nuevo.

Entonces la actividad administrativa cesará el 22 de diciembre, el martes próximo, y se retomará el 5 de enero de 2026.

La medida que alcanza al personal de la administración pública provincial centralizada y entes descentralizados, fue establecida por el Decreto 1691/2025, que firmó el gobernador Rolando Figueroa.

En el documento se destacó que “las mencionadas festividades son propicias para favorecer reuniones con el objetivo del encuentro familiar, en cuyos festejos confluye el acercamiento de seres queridos que muchas veces residen en lugares distantes”; como así también el hecho de que “tradicionalmente la comunidad decide trasladarse hacia otras localidades para compartir, junto a

familiares y amigos dichos eventos, por lo que se propicia que en tal marco puedan llevarse adelante los preparativos para su festejo”.

En medio de las Fiestas y los asuetos queda un fin de semana y, seguido al asueto del viernes 2 de enero, otro.

Destaca asimismo que “cada ministerio deberá resolver expresamente qué personal esencial queda exento del alcance de la norma”, a efectos de mantener la continuidad de los servicios esenciales.

La medida establece la suspensión de los plazos hábiles administrativos para las fechas consignadas y no alcanza a las instituciones bancarias y entidades financieras.