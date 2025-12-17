Coordinan acciones ante accidentes con fauna silvestre en la Comarca Petrolera

Con el objetivo de abordar y actualizar el protocolo de actuación.

Este miércoles se realizó una reunión de trabajo entre las direcciones de Zoonosis de Plaza Huincul y Cutral Co, el Departamento de Epidemiología de Zona V y el hospital de Complejidad VI, con el objetivo de abordar y actualizar el protocolo de actuación ante accidentes con fauna silvestre.

Del encuentro participaron Nicolás Churrarín, director de Zoonosis de Plaza Huincul; Vanina Muñoz, directora de Zoonosis de Cutral Co; Claudio Sandoval, agente sanitario; y las coordinadoras del área de Epidemiología, Ana Petronache y Susan Zuloaga.

Durante la reunión se analizó específicamente el protocolo correspondiente a accidentes provocados por arácnidos y ofidios presentes en la región, poniendo el foco en la prevención, la atención inmediata y la correcta derivación de los pacientes. Además, se trabajó en la unificación de criterios entre las distintas áreas de salud y zoonosis, con el fin de garantizar una respuesta rápida y eficaz ante este tipo de emergencias.