Condenan a 4 años de prisión efectiva a una mujer por vender drogas en el barrio Nehuen Che

En los procedimientos se secuestraron cocaína y cannabis sativa fraccionadas para la venta, además de dinero en efectivo

Una jueza de garantías homologó un acuerdo pleno de condena y sentenció a Claudia Beatriz Epulef a cuatro años de prisión de cumplimiento efectivo por delitos vinculados con la comercialización de estupefacientes en el barrio Nehuen Che de Cutral Co.

La resolución se adoptó a pedido del asistente letrado de la fiscalía, Rodrigo Blanco, durante una audiencia en la que se expusieron los resultados de una investigación desarrollada entre marzo y octubre de 2025. En ese período se comprobó que la mujer vendía drogas en reiteradas oportunidades desde su domicilio, a partir de tareas de vigilancia, análisis de cámaras de seguridad, allanamientos y secuestros.

Según se acreditó, distintas personas concurrían a la vivienda y se retiraban con pequeños envoltorios, en algunos casos consumiendo la sustancia inmediatamente después. En los procedimientos se secuestraron cocaína y cannabis sativa fraccionadas para la venta, además de dinero en efectivo, balanzas de precisión, cuadernos con anotaciones, teléfonos celulares y otros elementos propios del narcomenudeo.

El acuerdo incluyó la unificación de tres legajos de investigación, en los que se documentaron decenas de operaciones de venta mediante tareas de campo policial y aportes ciudadanos. Los hechos fueron calificados como tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, en carácter de autora, en tres hechos en concurso real, conforme a la Ley 23.737, el Código Penal y la Ley provincial 3488.

Además de la pena de prisión, la jueza Alina Macedo Font impuso una multa de 45 unidades fijas, equivalente a $4.680.000, ordenó el decomiso de los bienes secuestrados y la destrucción de las drogas. Por acuerdo de las partes, se autorizó que la condenada se presente a cumplir la pena a partir del 5 de enero de 2026, en función de cuestiones familiares y de la disponibilidad de cupo en una unidad de detención.