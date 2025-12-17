Compactaron caños de escape incautados en operativos de tránsito en Cutral Co

Fueron retirados de circulación por infringir la Ordenanza Municipal N° 2379/13, que prohíbe el uso de escapes modificados debido a los ruidos molestos que generan.

Este miércoles se llevó a cabo en Cutral Co la compactación de caños de escape modificados que habían sido secuestrados durante distintos operativos de control realizados por inspectores de Tránsito Municipal en conjunto con la Policía Provincial.

El procedimiento se desarrolló con la presencia de la jueza municipal de Faltas, Ana Stempin, y personal de la dirección de Tránsito de la Municipalidad, en el marco de lo establecido por la normativa vigente.

Los elementos compactados fueron retirados de circulación por infringir la Ordenanza Municipal N° 2379/13, que prohíbe el uso de escapes modificados debido a los ruidos molestos que generan y al impacto negativo que producen en la convivencia ciudadana, el descanso y la calidad de vida de los vecinos.

Desde el Juzgado Municipal de Faltas se informó que esta instancia constituye la etapa final del proceso administrativo correspondiente a cada infracción. En ese sentido, la jueza Ana Stempin señaló que los controles continuarán realizándose de manera periódica y que el retiro de este tipo de escapes seguirá siendo parte de los operativos preventivos.

La medida apunta a reforzar la concientización, promover el cumplimiento de las normas de tránsito y contribuir a una ciudad más ordenada y tranquila.