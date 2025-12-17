Chicos de las EPET de Neuquén y Centenario hicieron cursos petroleros en la UTN

La UTN tiene sede en Neuquén además de Plaza Huincul. Se hicieron cursos de operador de planta de gas y operador en pozos no convencionales

Fue dentro del desarrollo del programa Genera. Los trayectos formativos dictados fueron el de Operador en planta de tratamiento de gas; y Operador en pozos no convencionales.

Ambos contaron con el curso Introducción a la industria hidrocarburífera como formación común. Asistieron jóvenes de las EPET N° 2, 3, 5, 7, 8 y 14 de Neuquén capital, y de la N° 22 de Centenario.

En un acto que tuvo lugar este lunes en las instalaciones de la Facultad Regional del Neuquén de la Universidad Tecnológica Nacional, 45 estudiantes de sexto año de escuelas provinciales de Educación Técnica (EPET) de la región recibieron los certificados por su participación en el Programa GenEra Neuquén.

El vocal de rama Secundaria, Técnica y Superior, Gastón Arana, acompañó la ceremonia, felicitó a quienes recibieron sus certificados y señaló que la propuesta del programa es brindar “una herramienta más para su mochila, para que cuando tengan que ejercer su trabajo o seguir estudios universitarios puedan contar con un conocimiento más amplio”. Destacó además “el esfuerzo que representa para ustedes -las y los estudiantes-, y el acompañamiento docente que tiene un gran valor”.

De la entrega de certificados participaron también el vicedecano de la casa de altos estudios, Horacio Spesot; la secretaria de Extensión de la sede local de la UTN, Ailen Vázquez; la gerente de Relaciones con la Comunidad de Tecpetrol para la Cuenca Neuquina, Andrea Fernández; y miembros de equipos de gobierno y conducción de las escuelas participantes.

Las formaciones que cuentan con la certificación de la UTN FRN se llevaron a cabo de manera presencial en instalaciones de la universidad -en las sedes Neuquén y Plaza Huincul-. Incluyeron talleres teóricos, actividades prácticas, simulaciones industriales y espacios de intercambio con especialistas del sector energético.

El objetivo delineado desde el ministerio de Educación en conjunto con las empresas del sector se centra en fortalecer la educación técnica de la región y brindar herramientas para la próxima generación de trabajadores y trabajadoras de la industria de los hidrocarburos.