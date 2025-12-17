Alianza visita a Deportivo Rincón buscando llegar con chances a la última fecha del Torneo Oficial

Por la fecha 21 del Torneo Oficial, Alianza visita a Deportivo Rincón en la ciudad deportiva a partir de las 18:30.
El torneo puede tener un nuevo campeón si se dan algunos resultados. San Patricio se enfrenta Unión Vecinal como local, Independiente visita a Maronese a la espera del reclamos que realizó San Lorenzo por el partido de primera y Alianza visita a Deportivo Rincón.
¿Qué tiene que suceder para que Lifune tenga campeón en primera?
Primero San Patricio tiene que ganar su partido y esperar que tanto Alianza como Independiente no sumen puntos. Con eso el Santo sería el campeón del torneo.
Alianza e Independiente tienen que sumar para llegar con chances a la última fecha del torneo.