Alianza visita a Deportivo Rincón buscando llegar con chances a la última fecha del Torneo Oficial

A partir de las 18:30

Por la fecha 21 del Torneo Oficial, Alianza visita a Deportivo Rincón en la ciudad deportiva a partir de las 18:30.

El torneo puede tener un nuevo campeón si se dan algunos resultados. San Patricio se enfrenta Unión Vecinal como local, Independiente visita a Maronese a la espera del reclamos que realizó San Lorenzo por el partido de primera y Alianza visita a Deportivo Rincón.

¿Qué tiene que suceder para que Lifune tenga campeón en primera?

Primero San Patricio tiene que ganar su partido y esperar que tanto Alianza como Independiente no sumen puntos. Con eso el Santo sería el campeón del torneo.

Alianza e Independiente tienen que sumar para llegar con chances a la última fecha del torneo.