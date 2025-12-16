Qué dice el pronóstico para este martes en Cutral Co y Plaza Huincul

Las ráfagas se incrementarán hacia la noche y podrán llegar hasta los 51 kilómetros en la hora.

Desde la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas -AIC- se anunció una jornada con disminución del viento.

La temperatura máxima para este martes se estima en los 26° Centígrados y la mínima de 18°. El viento se presentará del sector este a 16 kilómetros con ráfagas de la misma velocidad durante el día. Hacia la noche, rotará al sudeste a 23 kilómetros con ráfagas de 51.

El cielo estará mayormente despejado en el día y para la noche parcialmente nublado. Para el miércoles la máxima llegará a los 28° Centígrados.