Presentan en Cutral Co el libro Narrativas Urgentes, una obra sobre memoria y comunidad

Una obra colectiva compilada por Marisa Reyes y Betty Moreno.

El próximo viernes 19 de diciembre, a las 18:30, se presentará en la Biblioteca Popular C. H. Rodríguez de Cutral Co el libro Narrativas Urgentes. Cutral Co y Plaza Huincul. Una comunidad, una obra colectiva compilada por Marisa Reyes y Betty Moreno.

El encuentro propone un espacio de lectura, reflexión y diálogo, con la participación de narradoras y narradores testimoniantes cuyas voces forman parte de la construcción de la memoria colectiva de la comarca petrolera. A través de una polifonía de relatos, el libro recupera distintos momentos históricos, sociales y culturales del territorio compartido por Cutral Co y Plaza Huincul.

Narrativas Urgentes reúne testimonios que ponen en palabras experiencias individuales y colectivas, y que, al entrelazarse, dan cuenta de los procesos, tensiones y transformaciones que atravesaron a la comunidad a lo largo del tiempo. La obra se inscribe en una línea de producción literaria y testimonial que busca preservar la memoria local y fortalecer la identidad regional.

La presentación se realizará con entrada libre y gratuita y está dirigida al público en general, especialmente a quienes se interesan por la historia, la literatura y las narrativas de memoria.