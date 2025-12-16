Plaza Huincul: se realizó el cierre anual de los talleres barriales

La actividad reunió a participantes, familias y vecinos

La subsecretaría de Institucionales de la Municipalidad de Plaza Huincul llevó a cabo el cierre anual de los talleres barriales con una jornada desarrollada en el SAF de la EPET N.º 10. La actividad reunió a participantes, familias y vecinos en un espacio de encuentro y puesta en valor del trabajo realizado durante el año.

El cierre consistió en una feria expositiva donde las y los asistentes pudieron recorrer los distintos stands y conocer las producciones elaboradas en cada taller. La muestra permitió visibilizar los procesos de aprendizaje y las habilidades adquiridas a lo largo del ciclo 2025.

En ese marco, se realizó la entrega de certificados a quienes completaron las distintas propuestas formativas, como reconocimiento a su participación y compromiso. Desde el Municipio destacaron que estas iniciativas forman parte de las políticas de acompañamiento y fortalecimiento comunitario que se impulsan en los barrios de la ciudad.

Durante el año 2025, más de 200 alumnas participaron de los talleres organizados por la Subsecretaría de Institucionales. Las propuestas incluyeron bordado chino y mexicano; marroquinería; corte y confección; manualidades con material reciclado; cerámica con pasta de aserrín; costura inicial; tejido a dos agujas y crochet; tejido con reciclado; tejido y telar; macramé; pintura y decoupage; artesanías; panadería y pastelería; tortas y postres; lifting de pestañas y perfilado de cejas; belleza de pies; vidrio líquido y resinas; manualidades y adornos navideños; pintura decorativa; confección de pecheras; telar mapuche y taller de fieltro.