La reinscripción a las becas Gregorio Álvarez se puede hacer presencial en Huincul

Hay tiempo hasta el 30 de diciembre, no habrá segunda instancia, hay que hacer el trámite ahora o se pierde la beca

Del 15 al 30 de diciembre inclusive, las y los beneficiarios de la Beca Provincial Gregorio Álvarez podrán realizar la renovación correspondiente al ciclo 2026.

Este trámite se hará solamente en esta instancia, a principios del año próximo solamente se van a sumar nuevas solicitudes, por eso es importante cumplimentarlo para no perder el beneficio.

Desde Plaza Huincul, la subsecretaría de Capacitación informó que el trámite puede efectuarse online o de manera presencial en el edificio de la Subsecretaría de Capacitación, ubicado en Av. del Libertador 517, en los siguientes días y horarios:

Del 15 al 19 de diciembre: de 8:00 a 22:30 hs

22, 23, 29 y 30 de diciembre: de 10:00 a 15:00 hs

Niveles Inicial, Primario y Secundario

Está reinscripción es un trámite indispensable para continuar percibiendo el beneficio en 2026.

Hay tiempo hasta el 30 de diciembre para presentar la documentación.