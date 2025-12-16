La Provincia destinó $741 millones a productores ganaderos por calidad y sustentabilidad

A 744 productores ganaderos, en el marco de la Ley de Incentivo Ganadero

El Gobierno de la Provincia realizó aportes por 741 millones de pesos a 744 productores ganaderos, en el marco de la Ley de Incentivo Ganadero, una política pública orientada a promover la permanencia de la población rural, mejorar la calidad de vida en el territorio y reconocer la producción con criterios de calidad, sustentabilidad ambiental, formalidad y agregado de valor.

Los beneficiarios desarrollan actividades de ganadería bovina, ovina y caprina, acreditaron la titularidad de su hacienda mediante boleto de marca o señal y el desarrollo efectivo de la actividad en la provincia. Del total, el 26% corresponde a mujeres productoras y el 74% a varones.

Los aportes corresponden a la Fase V del programa, que comprende cinco ciclos productivos entre 2024 y 2028. Cada ciclo tiene una duración anual, desde el 1 de mayo hasta el 30 de abril del año siguiente.

Rubros alcanzados

La normativa reconoce distintos rubros productivos: calidad, producción, cuidado ambiental y ganadería regenerativa, formalidad e inocuidad y asociativismo.

En el rubro calidad, se incluyen las ventas de fibras bajo los programas Mohair, Prolana y Cashmere, así como la comercialización de chivos y corderos con certificación de calidad y denominación de origen.

La línea de producción contempla la venta de fibras brutas sin clasificación ni acondicionamiento, además de la comercialización de cueros.

En cuanto al cuidado ambiental y la ganadería regenerativa, se reconocen prácticas de manejo que optimizan el uso de los recursos naturales y generan impactos positivos en los planos ambiental, económico y social. Estas acciones se validan mediante certificaciones homologadas y planes de pastoreo bajo protocolos de manejo holístico, e incluyen también la venta de refugos ganaderos.

La formalidad e inocuidad contempla la venta formal de terneros, leche y porcinos, y en esta fase incorporó la comercialización de chivitos con Denominación de Origen “Chivito Criollo del Norte Neuquino”.

Predominio de las líneas de calidad

La mayor parte de las solicitudes aprobadas correspondió a las líneas de calidad, que concentraron el 61,78% del total de los incentivos: 38,25% para calidad de fibra y 23,53% para calidad de carne.

Desde el sector se destacó este dato como positivo, ya que refleja una creciente adopción de procesos de certificación, que permiten mejorar los ingresos de los productores.

En las líneas de producción sin procesos de calidad, la participación fue del 4,57%. En este segmento se registró una disminución interanual del 22% en los volúmenes de lana y del 36% en pelo, atribuida a la baja de precios internacionales, lo que llevó a muchos productores a postergar la venta.

Avances en formalización

En la línea de formalidad e inocuidad, se aprobaron solicitudes por la comercialización de 812 terneros, lo que representa un incremento del 141% respecto del promedio del ciclo anterior.

En la producción lechera, se alcanzaron 616 madres en ordeñe, con un crecimiento del 180% interanual. Para el caso de la producción porcina, se aprobaron cinco beneficios por 235 lechones y capones, un volumen que continúa mostrando dificultades para la formalización del sector.