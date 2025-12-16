La fiscalía tendrá acceso inmediato a las cámaras de Cutral Co para investigar delitos

Así quedó establecido en el convenio que se firmó hoy entre el Ministerio Público Fiscal y el municipio cutralquense.

La firma del convenio entre el municipio de Cutral Co y el Ministerio Público Fiscal permitirá agilizar las investigaciones para esclarecer delitos, teniendo en cuenta que la ficalía podrá acceder de manera inmediata y sectorizada al Centro de Monitoreo.

El intendente Ramón Rioseco y el fiscal general subrogante, Agustín García rubricaron hoy el convenio que permite articular la prevención e investigación de los delitos. En Cutral Co el actual Centro de Monitoreo cuenta con 270 cámaras distribuidas en diferentes puntos.

“Este es un compromiso que asume tanto la intendencia como el Ministerio Público Fiscal de Neuquén para dotar de herramientas que sirven especialmente a la prevención del delito y dotar de más seguridad a la ciudadía”, destacó el fiscal jefe García.

Señaló que el acceso al sistema permitirá tanto a la fiscalía como a la Policía que es auxiliar de la justicia, “sumar la tecnología que es sumamente importante a la hora de investigar los hechos delictivos y colectar evidencias de calidad para que luego puedan ser juzgados los autores”.

Destacó además, la importancia de este programa de cooperación entre el estado municipal y la justicia, para fortalecer la política aplicada por parte del Ejecutivo, el Legislativo y el judicial para combatir el microtráfico de estupefacientes en Neuquén.

“Nos permitirá hacer una labor más rápida y de mayor calidad”, concluyó García.

A su tiempo, el intendente Ramón Rioseco explicó que si bien la seguridad es una obligación exclusiva del gobierno provincial, la ciudad no quiere estar exenta de esa responsabilidad, “en el sentido de la colaboración y el aporte del gran cúmulo de información que es tener 270 cámaras a lo largo y ancho de la ciudad”.

A la vez, la tarea mancomunada para cuidar el espacio público. Rioseco recordó que en 2008 instalaron ocho cámaras en los bancos y hoy suman 270, por lo que es un gusto colaborar.

“Este convenio es fundamental porque acelera los tiempos en la información cuando uno tiene delito o algo que resolver rápidamente, además le da transparencia al sistema porque todos podemos ver todo. Eso es muy importante: que lo vea la Policía, la fiscalía y el personal del centro de monitoreo”, destacó .

“Se hicieron 400 allanamientos (desde febrero de este año) y esto determinante para trabajar en la seguridad de nuestos vecinos ,además de las armas y droga incautada, el trabajo de la Policía ha sido excepcional y el Estado tiene que estar presente. Tenemos q ue ganarla calle: el espacio público es de los vecinos y la familia”, subrayó Rioseco.

Luego, todos los funcionarios realizaron un recorrido por el flamante centro de monitoreo que quedó inaugurada la semana pasada con la visita del gobernador Rolando Figueroa.

“Lo novedoso es el acceso inmediato, rápido y eficaz”, dijo el fiscal Liotard

El fiscal jefe de la II Circunscripción, Gastón Liotard, explicó a este medio que con la inauguración de las nueva cámaras y de la calidad que es superadora se agilizan los tiempos.

“Lo bueno y novedoso es el acceso inmediato, rápido y eficaz que tendrá el MPF del centro de monitoreo. Esto es porque no dependeremos de una burocracia del oficio. Permitirá que se vea ya no en un amplio horario, sino que se podrá seleccionar un horario más acotado y específico y nosotros acceder a la información que hacen a la celeridad”, sostuvo .

Esto facilita que evitar hacer investigaciones que no lleven a nada.

“Hoy por hoy cuando el delito está en curso tenemos una mayor efectividad. Podría afirmar que cuando son delitos contra la propiedad tienen una eficacia, en tanto y en cuanto, las cámaras sean públicas o particulares”, concluyó Liotard.