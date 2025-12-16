Emiten alerta sanitaria por presunta cocaína adulterada en Neuquén capital

Luego de registrarse dos muertes en los últimos cinco días vinculadas al consumo de esta sustancia.

El Sistema Público de Salud de la provincia del Neuquén emitió una alerta sanitaria ante la sospecha de circulación de cocaína presuntamente adulterada en Neuquén capital y zonas adyacentes, luego de registrarse dos muertes en los últimos cinco días vinculadas al consumo de esta sustancia.

De acuerdo con la información oficial, los casos presentaron síntomas no habituales para este tipo de droga. Además, una tercera persona permanece internada en terapia intensiva, con el mismo antecedente de consumo.

Ante esta situación, las autoridades sanitarias solicitaron a la población extremar las precauciones y evitar el consumo, especialmente frente a la posibilidad de que se trate de sustancias adulteradas. Asimismo, recomendaron que quienes hayan consumido y presenten síntomas inusuales acudan de manera inmediata al centro de salud u hospital más cercano.

En paralelo, se desarrollan investigaciones interinstitucionales para determinar el origen y la composición de la sustancia que habría provocado las intoxicaciones. El hecho ya fue notificado al Sistema de Alertas Tempranas (SAT) sobre nuevas sustancias psicoactivas.

Asistencia y acompañamiento

Desde el Ministerio de Salud recordaron que las personas que atraviesan consumos problemáticos pueden recibir atención gratuita y confidencial en cualquier guardia hospitalaria, centro de salud o unidad de salud mental de la provincia.

También se encuentra disponible la línea 299 535 8191 – Salud Mental Te Escucha, así como la Línea 141 de Sedronar, para orientación y acompañamiento.

Las autoridades reiteraron que el cuidado de la salud y la prevención son prioritarios, e insistieron en la importancia de consultar ante cualquier síntoma compatible con una posible intoxicación.