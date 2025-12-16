El ISSN recuerda la presentación obligatoria de la Fe de Vida para jubilados y pensionados

El Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN) informó que los jubilados y pensionados que cobran sus haberes a través de entidades bancarias que no sean el Banco Provincia del Neuquén (BPN) deben presentar la Constancia de Fe de Vida en los períodos establecidos por el organismo.
Según se detalló, el trámite es obligatorio y debe realizarse tres veces al año, durante los meses de abril, agosto y diciembre, con el objetivo de garantizar la continuidad en el pago de los haberes previsionales.
Desde el ISSN indicaron que la constancia puede enviarse de forma remota, a fin de facilitar el cumplimiento del requisito, mediante los siguientes canales:
- Correo electrónico: sueldos.previsionales@issn.gov.ar
- WhatsApp: +54 9 299 635-8234