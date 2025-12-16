Derrota de Pérfora frente a Pacífico en la final del Pre Federal

Club Atlético Pacífico se impuso 78 a 68 ante Pérfora de Plaza Huincul en el tercer juego de la final del Torneo Prefederal 2025. El encuentro se llevó a cabo en el Viejo Ramírez, estadio de Pacífico. Con este resultado, el equipo local lidera la serie 2 a 1.
El enfrentamiento inició con Pérfora controlando el marcador. El equipo visitante cerró el primer cuarto 19 a 14. Pacífico acortó la distancia en el segundo parcial (21-17), pero Pérfora se fue al descanso largo con una ventaja mínima de 36 a 35.
Pacífico cambió el ritmo en el tercer cuarto, logrando un parcial de 23 a 15, lo que le permitió tomar el control del marcador 58 a 51 antes del inicio del último segmento. El Decano mantuvo la distancia durante el cuarto final para asegurar la victoria 78 a 68