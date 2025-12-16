Cutral Co definió a sus campeones en el Torneo de Newcom

El pasado domingo, Cutral Co albergó un torneo de Newcom en las categorías +50 y +60 años. La competencia se llevó a cabo en el gimnasio Enrique Mosconi.
El encuentro contó con la participación de 23 equipos y aproximadamente 230 jugadores. Los deportistas asistieron desde localidades como Mariano Moreno, Zapala, Neuquén, Cipolletti, Villa Regina, Plaza Huincul y los equipos locales. Tras una intensa jornada de juego, se llegó a las finales.
Categoría +60 Años
La final de la categoría de más de 60 años enfrentó a Gigantes de la Comarca, el equipo local, contra Libres de Villa Regina. Gigantes de la Comarca obtuvo el triunfo y se coronó campeón.
Las posiciones finales en esta categoría fueron:
- Gigantes
- Libres
- La Comarca
- Atardecer Feliz
Categoría +50 Años
En la categoría de más de 50 años, la final fue disputada por Los Aubert de Cipolletti y Del Sur de la ciudad del Neuquén. Los Aubert se quedaron con el campeonato.
Las posiciones finales fueron:
- Los Aubert
- Del Sur
- Renacer Cutral Co
- Zapala Newcom
- Lihue Mariano Moreno
- Cutral Co Newcom