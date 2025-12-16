Buscan en Neuquén a un hombre que era de Plaza Huincul

Se trata de de Erick Ivan Rivera Orellana de 35 años de edad, que fue visto por última vez el 15 de diciembre al mediodía en la zona conocida como Loteo Social en Neuquén.
Según el reporte de búsqueda de la policía provincial, Rivera Orellana es de nacionalidad argentina, mide 1.70 mts, de tez morena, cabellos ondulados oscuros, ojos oscuros, contextura física delgada.
El barrio Loteo Social se encuentra en la zona de Gran Neuquén y está bajo jurisdicción de la comisaría 21, se pueden comunicar al 4461577 o a cualquier dependencia policial.
La denuncia es por ubicación y paradero, es decir que apenas se establezca que está bien, cesará la búsqueda.