Buscan a un adolescente de 15 años en Cutral Co

Cualquier dato puede aportarse ante la comisaría 15°, la fiscalía o ante cualquiera de las dependencias policiales.

Un adolescente de 15 años es buscado porque se desconoce su paradero. Se trata de Jonathan Benjamín Cerda.

Jonathan tiene como características físicas las siguientes: es de contextura delgada; de 1,80 metros de altura; tez blanca, ojos marrones y cabello corto y oscuro.

Al momento de ausentarse vestía un camperón bordó; una remera negra; un patalón buzo negro con franjas blancasa en los laterales y zapatillas negras.

Ante cualquier información, las personas pueden aportar datos en la Fiscalía Única de Cutral Co o por la comisaría 15° del barrio Pampa, al teléfono fijo 496 2169.