ANMAT y SENASA emitieron una alerta por Listeria en un lote de queso Cremón de La Serenísima

El producto involucrado corresponde al lote 2703, elaborado el 3 de julio de 2025, con fecha de vencimiento el 11 de septiembre de 2025

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), junto al Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), emitieron una alerta sanitaria tras detectar la bacteria Listeria monocytogenes en un lote específico de queso Cremón doble crema de la marca La Serenísima.

El producto involucrado corresponde al lote 2703, elaborado el 3 de julio de 2025, con fecha de vencimiento el 11 de septiembre de 2025, en presentación de 500 gramos, y producido en el establecimiento B-I-05184 de la firma Mastellone Hnos. S.A.. Aunque el queso ya se encuentra fuera de su fecha de vencimiento, las autoridades advirtieron que el riesgo persiste en caso de haber sido conservado, incluso mediante congelación.

La detección se realizó en el marco de la vigilancia genómica del Laboratorio Nacional de Referencia “Dr. Carlos G. Malbrán”, que identificó la presencia de la bacteria en muestras del lote afectado. Ante esta situación, y bajo supervisión del SENASA, la empresa inició una investigación interna, retiró el producto del mercado nacional y procedió a su destrucción, además de reforzar los controles para prevenir futuros episodios de contaminación.

Las autoridades sanitarias recomendaron no consumir el producto, incluso si se encuentra fraccionado o congelado, y alertaron especialmente a los grupos de mayor riesgo, entre ellos mujeres embarazadas, adultos mayores, recién nacidos y personas inmunosuprimidas.

La Listeria monocytogenes es una bacteria que puede desarrollarse a temperaturas de refrigeración y se transmite principalmente a través del consumo de alimentos contaminados, como lácteos elaborados con leche sin pasteurizar, fiambres, verduras crudas y pescados ahumados. La infección, conocida como listeriosis, puede presentar síntomas como fiebre, vómitos, diarrea, dolor abdominal y de cabeza, y en casos graves derivar en meningitis o septicemia. En mujeres embarazadas puede provocar abortos espontáneos o partos prematuros.