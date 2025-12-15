Uno por uno los campeones de cada categoría del Rally Neuquino

En cada categoría

Luego de que terminara la décima fecha del campeonato 2025 en Cutral Co. Se conocieron los campeones de todas las categorías que participan.

Copa Senior

• Omar Kovacevich – Jorge Cáceres

Clase A1

• Cristian Rebolledo – Lucas Hernández

Clase A5

• Nicolás González – Débora Jara

Clase A6

• Daniel Llanos – Federico Centani

Clase A7

• Jeremías Tieri – Carlos Almeira

Clase N1

• Luciano Zurita – Pablo Huanque

Clase N2

• Lucas Luqui – Dante Castillo

Clase N2 Light

• Daniel Turletti – Salomé Fernández

Clase RC5

• Pedro Skruta – Ulises Agest