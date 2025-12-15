Uno por uno los campeones de cada categoría del Rally Neuquino

Luego de que terminara la décima fecha del campeonato 2025 en Cutral Co. Se conocieron los campeones de todas las categorías que participan.
Copa Senior
• Omar Kovacevich – Jorge Cáceres
Clase A1
• Cristian Rebolledo – Lucas Hernández
Clase A5
• Nicolás González – Débora Jara
Clase A6
• Daniel Llanos – Federico Centani
Clase A7
• Jeremías Tieri – Carlos Almeira
Clase N1
• Luciano Zurita – Pablo Huanque
Clase N2
• Lucas Luqui – Dante Castillo
Clase N2 Light
• Daniel Turletti – Salomé Fernández
Clase RC5
• Pedro Skruta – Ulises Agest