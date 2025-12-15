Saludos: “Enrique Bueno y Fernanda Cares: ¡gracias!”

Es para los profesionales en Odontología.

“La comunidad de Cutral Co y Plaza Huincul agradece el trabajo y la dedicación de los profesionales en odontología Enrique Bueno y Fernanda Cares. Reconociendo, en este día tan especial, su larga trayectoria y aporte no sólo como profesionales, sino también como personas, entablando vínculos de confianza y respeto hacia cada paciente. Es por ello que un gran número de vecinos extienden sus saludos hacia ellos, y les desean lo mejor en el nuevo rumbo que eligen emprender”.

“Asimismo, familiares y amigos saludan con admiración a Enrique por sus 38 años ejerciendo su profesión con una pasión admirable. Con un saludo destacado de Fernanda, esposa y compañera: “Nada que los demás no digan: lejos el mejor profesional, no sólo por sus excelentes trabajos, sino por su dedicación y gran responsabilidad. Le dedicó cada día de su vida a cada paciente, sin importar si era feriado, fines de semana, siempre dispuesto a ayudar y brindar lo mejor de él, siempre capacitándose con los mejores; y participó, formando equipo con los mejores profesionales de la Argentina, en grandes equipos de formadores. Honesto y una gran persona, por sus valores y generosidad”.

“Y los hijos de Enrique, Agustina e Ignacio dijeron que “dejan una grandiosa huella, por el cálido servicio prestado a Cutral Co y Plaza Hiuncul durante tantos años y una marca aún más grande en el consultorio: el lugar que los encontró y en el que compartieron toda una vida juntos. Nuestra gratitud es infinita, por enseñarnos a comprometernos con pasión y sencillez. Que lo que venga sea tan hermoso como lo que se va. Los amamos!”.

“Infinitas gracias, siempre encontrarán un hogar en nuestra comunidad”.