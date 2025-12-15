Plaza Huincul: un motociclista murió y otro se encuentra en grave estado

Fue después del incidente vial de esta mañana ocurrido en Avenida Beníto Pérez.

Un hombre que iba en una motocicleta de 150 centímetros cúbicos murió después del fuerte incidente vial que sufrió esta mañana. Su compañero permanece en grave estado en el hospital de Complejidad Media de Cutral Co.

El hecho se produjo poco antes de las 8:30 en avenida Benito Pérez, entre Santiago Antón y Jorge Dompi, en el barrio Altos del Sur de Plaza Huincul. En la motocicleta se desplazaban los dos varones, en el sentido oeste – este cuando por razones que ahora se investigan, se produjo el incidente.

“Uno de los hombres tiene 37 años y el otro 39 años de edad. Protagonizaron el siniestro vial, y estaban inconscientes cuando llegó el personal policial. Se pidió la ambulancia y se trasladaron a los dos al hospital para su atención médica”, confirmó el comisario Walter Troncoso.

Sin embargo, “en un determinado momento, se informó que el hombre de 39 años perdió la vida”, indicó el jefe policial. La otra persona quedó en grave estado y el personal médico estaba abocado a asistirlo y estabilizarlo.

Hasta el lugar llegó también el personal de la división Tránsito de Plaza Huincul, para intervenir en el lugar. Se debe establecer según las pericias accidentológicas cómo se produjo el incidente y si ellos mismos impactaron contra un árbol junto con la moto, o por alguna maniobra salieron despedidos.

En el lugar se encontraron los cascos, pero la investigación deberá establecer si los llevaban colocados o no. La motocicleta fue secuestrada y trasladada a la sede policial.