Plaza Huincul pagará un bono de fin de año a municipales y personal de Decretos

De acuerdo a lo informado, el bono será de 300.000 pesos para el personal de planta permanente y contratados del municipio. En tanto, el personal comprendido en programas de Decretos percibirá un total de 250.000 pesos.

El Ejecutivo Municipal de Plaza Huincul confirmó el pago de un bono extraordinario de fin de año destinado al personal municipal y a quienes se desempeñan bajo programas de Decretos. La medida fue acordada tras reuniones mantenidas entre el intendente Claudio Larraza y representantes de los gremios ATE y CTA, y alcanzará a más de 1.300 trabajadoras y trabajadores de la ciudad.

De acuerdo a lo informado, el bono será de 300.000 pesos para el personal de planta permanente y contratados del municipio. En tanto, el personal comprendido en programas de Decretos percibirá un total de 250.000 pesos.

En cuanto al cronograma de pago, el personal municipal y contratado cobrará la suma completa el 19 de diciembre. Por su parte, el personal de Decretos recibirá 200.000 pesos en la misma fecha, mientras que el monto restante será abonado durante la primera quincena de enero de 2026.

Desde los gremios señalaron que el bono representa un alivio económico para las familias trabajadoras en el contexto de las fiestas de fin de año. En tanto, el intendente Larraza destacó la instancia de diálogo alcanzada con las organizaciones sindicales y remarcó que el acuerdo busca acompañar a las y los trabajadores y cerrar el año “en un marco de entendimiento y paz social”.