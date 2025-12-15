Plaza Huincul: habrá celebración en la sede del Otaño con la visita de Papá Noel

Este sábado, a partir de las 15 horas, se llevará adelante una celebración navideña en la sede vecinal, destinada a niños, niñas y familias del barrio. La jornada contará con la presencia de Papá Noel, sorteos y diversas propuestas recreativas pensadas para compartir una tarde de encuentro y diversión.
Desde la organización informaron que el evento es de acceso libre y gratuito, y tiene como objetivo generar un espacio de disfrute comunitario en el marco de las fiestas de fin de año.
La actividad se desarrollará durante la tarde y se invita a los vecinos y vecinas a participar y acompañar la iniciativa.