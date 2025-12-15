Plastiferro abrirá una planta industrial en Plaza Huincul en 2026

La inversión que permitirá la creación de más de 100 puestos de trabajo directos

Plaza Huincul avanza en la incorporación de una nueva industria a su Parque Industrial Provincial. La empresa Plastiferro confirmó que comenzará a operar en la ciudad en 2026, con una inversión que permitirá la creación de más de 100 puestos de trabajo directos, además de empleo indirecto vinculado a la actividad.

El intendente Claudio Larraza recorrió los avances de la obra junto al empresario Franco Andreani, responsable del proyecto, y destacó el impacto que tendrá la radicación de la firma en el desarrollo productivo local. La planta se construye en el Parque Industrial Provincial de Plaza Huincul y presenta un importante grado de avance.

Desde el Ejecutivo municipal señalaron que la ubicación del parque industrial resulta estratégica por su cercanía a las rutas Nacional 22 y Provincial 17, corredores clave para la actividad vinculada a Vaca Muerta. En ese marco, el intendente indicó que existen otras 11 empresas interesadas en radicarse en el predio, acompañadas por políticas de capacitación laboral impulsadas desde el municipio.

Asimismo, se informó que se realizan gestiones con el Gobierno de la Provincia del Neuquén y con la empresa Bentia, concesionaria del ex octógono fiscal, para habilitar un acceso exclusivo para tránsito pesado desde el parque industrial hacia la Ruta 17 norte, con el objetivo de mejorar la logística y reducir el impacto del transporte en la trama urbana.

Por su parte, Andreani explicó que la decisión de invertir en Plaza Huincul respondió a la ubicación estratégica de la ciudad y al acompañamiento institucional. Indicó además que Plastiferro producirá un insumo innovador para tuberías de petróleo y gas, con valor agregado y menor impacto ambiental.