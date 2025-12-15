Este es el pronóstico para el inicio de semana en Cutral Co y Plaza Huincul

Desde la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas -AIC- se informó que este lunes se indica una jornada con cielo mayormente despejado.
La temperatura máxima será de 21° Centígrados y la mínima de 7°. La nota singular será el viento que se presentará del sector sudoeste a 50 kilómetros con ráfagas de 58 kilómetros, a lo largo del día.
Para la noche, se mantendrá del mismo sector a 53 kilómetros con ráfagas de la misma intensidad. La temperatura máxima del martes alcanzará a los 26° Centígrados y la máxima de 18°.