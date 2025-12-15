El potencial de Vaca Muerta despierta interés en Brasil

La visita de la delegación brasileña tuvo como finalidad conocer de cerca la actividad hidrocarburífera que se desarrolla en la provincia.

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, mantuvo una reunión de trabajo con directivos del consorcio brasileño GásBra Energía SA y de la firma Garantía Capital Ltd., con el objetivo de destacar el potencial energético de la provincia y avanzar en la construcción de alianzas estratégicas que impulsen el desarrollo del sector.

El encuentro se realizó en Casa de Gobierno y contó con la participación del ministro de Energía, Gustavo Medele; la ministra de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales, Leticia Esteves; y el vicepresidente de Gas y Petróleo del Neuquén (GyP), Alejandro Monteiro.

La visita de la delegación brasileña tuvo como finalidad conocer de cerca la actividad hidrocarburífera que se desarrolla en la provincia y avanzar en una agenda de trabajo que permita, a futuro, la compra de gas proveniente de Vaca Muerta. Según explicó el ministro Medele, desde Brasil se conformó un consorcio de empresas consumidoras de gas, integrado por industrias del complejo productivo del estado de São Paulo, que buscan abastecimiento energético para su crecimiento.

Medele señaló que los empresarios brasileños analizan el volumen de gas que podrían adquirir a las operadoras locales, así como las alternativas para su transporte, ya sea a través de los gasoductos existentes o mediante eventuales mejoras en la infraestructura. También indicó que el interés se centra en comprender la cadena de valor completa de la industria del gas.

En ese sentido, destacó la trayectoria de la industria petrolera neuquina y el valor del conocimiento técnico local. “La actividad hidrocarburífera en Neuquén tiene muchos años de desarrollo y un capital humano altamente capacitado, lo que genera confianza en los inversores extranjeros”, afirmó.

El ministro de Energía remarcó además que la provincia trabaja en la apertura de nuevos mercados regionales. “Nuestro desafío es ampliar las exportaciones hacia países vecinos como Chile, Brasil y Uruguay, que permitan concretar planes de inversión en el corto plazo”, sostuvo.

Por su parte, el CEO de GásBra Energía SA, Marco Maia, expresó la satisfacción de la delegación por el avance de las conversaciones y destacó el carácter estratégico del proyecto. “Brasil necesita gas y energía para su desarrollo, y Neuquén dispone de esos recursos. Es una oportunidad que beneficia a ambas partes”, señaló.

Maia adelantó que la comitiva visitará Vaca Muerta para conocer la operación en el territorio y profundizar el análisis del proyecto. Asimismo, indicó que se trata de una iniciativa de largo plazo, con un horizonte de planificación de 30 años, y que el consorcio prevé un plazo de seis meses para estructurar el proyecto.

El acercamiento entre Neuquén y el consorcio brasileño se originó en octubre pasado, durante la Offshore Technology Conference (OTC) Brasil 2025, realizada en Río de Janeiro, donde el gobernador Figueroa mantuvo reuniones con distintos grupos empresariales interesados en el gas de Vaca Muerta.