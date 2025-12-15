Comarca: comienza la atención ampliada en centros de salud de los barrios Pampa y Otaño

El horario previsto será de 8 a 20 horas.

El hospital Cutral Co y Plaza Huincul “Aldo Maulu” informó que durante esta semana se implementará un esquema de atención ampliada en los centros de salud de los barrios Pampa y Otaño, con el objetivo de fortalecer el acceso a prestaciones básicas y especializadas para la comunidad.

La modalidad de atención será sin turno previo, a demanda, y también con turnos programados, que podrán consultarse en cada centro de salud. El horario previsto será de 8 a 20 horas.

De acuerdo al cronograma oficial, las prestaciones se desarrollarán de la siguiente manera:

El martes 16 de diciembre, el dispositivo funcionará en el nodo del barrio Otaño, donde se ofrecerán atenciones de Medicina General, Odontología y Toco Obstetricia.

El miércoles 17 de diciembre, la atención se trasladará al nodo del barrio Pampa, con servicios de Medicina General y Toco Obstetricia.

El jueves 18 de diciembre, el nodo del barrio Otaño volverá a concentrar la atención ampliada, con prestaciones de Medicina General, Odontología y Toco Obstetricia.

Finalmente, el viernes 19 de diciembre, el esquema concluirá en el nodo del barrio Pampa, con atenciones de Medicina General y Toco Obstetricia.

Desde el Hospital “Aldo Maulu” destacaron que esta estrategia busca descomprimir la demanda hospitalaria y acercar la atención sanitaria a los barrios, facilitando el acceso oportuno a controles médicos y consultas esenciales.