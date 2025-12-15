A 109 años de su muerte, la figura de Carmen Funes se inscribe en la historia regional

Su aguada anticipó el hallazgo de petróleo en Plaza Huincul. El Estado nunca la reconoció en vida.

Este 15 de diciembre de 2025 se cumple un nuevo aniversario del fallecimiento de Carmen Funes, conocida como “La Pasto Verde”. Su aguada anticipó el hallazgo de petróleo en Plaza Huincul. El Estado nunca la reconoció en vida.

Hoy, 15 de diciembre de 2025, se cumplen 109 años de la muerte de Carmen Funes, una figura central y a la vez invisibilizada en la historia del petróleo argentino. Murió en Plaza Huincul, en el mismo paraje que ayudó a consolidar como punto estratégico de paso y abastecimiento, mucho antes de que la región se transformara en uno de los polos energéticos más importantes del país.

Los registros históricos permiten reconstruir su recorrido. Funes participó en la Guerra del Paraguay y luego acompañó a las tropas del Regimiento 3º de Caballería durante la Campaña al Desierto de 1879, donde se desempeñó como cantinera de la IV División. Recorrió el sur de Mendoza y el norte neuquino en un territorio sin infraestructura estatal estable y bajo control militar.

Tras la campaña, instaló un almacén de ramos generales en Fuerte General Roca. A comienzos de la década de 1890 se trasladó con su carreta hasta una zona casi despoblada entre Arroyitos y Santo Domingo, donde levantó un rancho de adobe, pulpería y alojamiento junto a una vertiente salobre. Ese punto, conocido como La Aguada, se convirtió en un paso obligado para arrieros, comerciantes, militares y viajeros. El Censo Nacional de 1895 ya la registra en ese lugar.

De acuerdo con documentos y testimonios recopilados por investigadores regionales, Funes advertía de manera persistente sobre el olor a kerosene del agua. Las quejas llegaron al Ministerio de Agricultura de la Nación, que envió ingenieros para evaluar el fenómeno. Entre ellos se encontraba el doctor Juan Keidel, quien al perforar confirmó la presencia de petróleo, un hallazgo que marcaría el inicio de una transformación económica de alcance nacional.

Durante las primeras perforaciones, el ingeniero Enrique Cánepa, jefe del equipo técnico, se alojó en los ranchos de Funes. No hubo contratos ni pagos por los servicios prestados. Cuando años después se consolidó la explotación hidrocarburífera y se creó YPF, el nombre de Carmen Funes no figuró en los registros fundacionales ni en los actos oficiales.

La aguada estaba ubicada a 105 kilómetros de Neuquén y 84 de Zapala, en un punto estratégico para el tránsito de carros y arreos. Por allí pasaron figuras centrales de la historia militar y política argentina, como Conrado Villegas, Rudecindo Roca y Manuel J. Olascoaga, además de caciques como Sayhueque, Reuque Curá y Namuncurá. A todos se les ofrecía agua, comida, forraje y refugio.

Recién décadas después de su muerte comenzaron los gestos de reconocimiento simbólico. En 1965, la comuna de Cutral Co y el Club de Leones inauguraron un monolito y una placa en su memoria sobre la Ruta Nacional 22. En 2001, se creó el Paseo La Pasto Verde, y en 2012 el lugar fue declarado Monumento y Sitio Histórico Nacional.

A 109 años de su fallecimiento, la historia de Carmen Funes vuelve a interpelar al relato oficial: el origen de una de las principales industrias del país también se apoyó en aportes no reconocidos, servicios no remunerados y una memoria que durante décadas eligió mirar hacia otro lado.