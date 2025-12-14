Se realiza una feria navideña este domingo en Cutral Co

Para mayor información, las personas interesadas pueden comunicarse al teléfono 299 406 8176.

Este domingo 14 de diciembre se llevará a cabo una Feria Navideña en la ciudad de Cutral Co, con una propuesta pensada para toda la familia. La actividad tendrá lugar entre las 17:30 y las 22 horas, sobre calle Alberdi, entre los números 199 y 299.

El evento contará con stands, sorteos y shows en vivo, ofreciendo un espacio de encuentro para vecinos y vecinas en la antesala de las celebraciones de fin de año. La feria busca promover el disfrute comunitario y generar un ámbito de recreación, además de acompañar a emprendedores y expositores locales.

Para mayor información, las personas interesadas pueden comunicarse al teléfono 299 406 8176.