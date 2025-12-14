Plaza Huincul: 988 personas se capacitaron durante el ciclo lectivo 2025

La subsecretaría de Capacitación de la Municipalidad de Plaza Huincul realizó la entrega de certificados a 988 personas que completaron cursos, capacitaciones y talleres desarrollados a lo largo del ciclo lectivo 2025.

El acto se llevó a cabo en el Centro Cultural Gregorio Álvarez y contó con la presencia del intendente Claudio Larraza, junto a autoridades del Ejecutivo municipal. Durante la ceremonia, se reconoció la participación de vecinos y vecinas que finalizaron las distintas propuestas formativas impulsadas desde el área de Capacitación.

Entre las instancias desarrolladas durante el año se incluyeron programas educativos para egresados del nivel secundario, talleres infantiles, cursos de idiomas, orientación vocacional, formación en oficios, capacitaciones vinculadas al sector industrial y propuestas destinadas al emprendedurismo y la economía social. También se dictaron capacitaciones específicas para el ámbito de la salud y formaciones internas para áreas municipales.

Las propuestas abarcaron áreas como gastronomía, textil, peluquería, informática, mecánica, soldadura, perforación, electricidad, albañilería y operación de plantas industriales, entre otras, con el objetivo de fortalecer competencias laborales y ampliar las oportunidades de inserción en el mercado de trabajo.

Durante su intervención, el intendente Larraza señaló que la capacitación y el entrenamiento profesional constituyen uno de los ejes de la actual gestión municipal y remarcó la importancia de generar herramientas que permitan a la comunidad acceder a una formación de calidad orientada al empleo.

Desde el Ejecutivo municipal indicaron que estas acciones forman parte de una política pública orientada al desarrollo humano y la inclusión laboral, con impacto directo en la formación y el crecimiento profesional de la comunidad de Plaza Huincul.