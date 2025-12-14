Luego de un sábado exigente, así están las categorías del Rally Neuquino

Fueron 6 pruebas especiales

Ya se corrieron 6 pruebas especiales del Rally Neuquino por caminos de Cutral Co y Plaza Huincul y dejó los siguientes líderes en cada categoría.

La clase N1 la dominan Criban Claudio y Lastra Gustavo seguidos por Ochoa Nicolas y Fagan Sabrina. En tercer lugar, Matto Lucas y Castillos Dante.

La clase N2 es liderada por Claudio Bustos junto a Debora Vazquez, en segundo lugar se ubican Pranzoni Pablo junto a Villaverde Juan. En tercer lugar se ubican Del Barba Matías y Hormechea José.

En la clase N2L lidera el binomio Parada Juan Cruz y Patada Nehuen, sus perseguidores son Huenulao Miguel y Liberatore Jonathan en segundo lugar y completaría el podio el binomio de Turletti Daniel junto a Fernandez Salome.

La RC5 es liderada por el Campeón Skruta Pedro y Agesta Ulises, en segundo lugar se ubican Kovacevich Omar y Caceres Jorge y completa el podio por ahora Avila Matías y Rebolledo Ezequiel.

En la clase A1 lideran Regline Erick y Jaime Matías. En segundo lugar se ubican Garrido Tomas y Correa Pablo mientras que en la tercera ubicación se encuentran Rebolledo Cristian y Bajeneta Aylen.

La clase A5 es liderada por Gonzalez Nicolas y Jara Debora, los siguen Constanzo Ricardo y Posso Cristian en segundo lugar mientras que Hernández Axel y Hernández Fabio se ubican en tercer lugar.

En la clase A6 se ubican Llanos Daniel y Centani Federico en primer lugar. Segundos el binomio de Rojas Gustavo y Rojas Joaquín mientras que el binomio de Villanueva Mario y Sanhueza Luis en tercer lugar.

Por último, en la clase A7 lideran Fagan Damian y Pinoche Agustín seguidos por los campeones Jeremias Tieri y Almeira Carlos. En tercer lugar se encuentra Franco Daniel y Romero Matías.